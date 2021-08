Teadlased: inimtegevus põhjustab Euroopas üha äärmuslikemaid üleujutusi 

Et tõusva temperatuuri mõju näha, pidid teadlased tegema laiemaulatusliku analüüsi, mis hõlmas suuremat osa Kesk- ja Lääne-Euroopat. 39 eksperdist koosnenud tiim leidis, et inimtegevuse tõttu tekkinud kliima soojenemine muudab analüüsitud piirkonnas vihmasadusid keskmiselt 3-19% intensiivsemaks ja nende esinemist kuni üheksa korda tõenäolisemaks.

„Väga keeruline on analüüsida kliimamuutuste mõju tugevatele sadudele kohalikul tasandil, ent suutsime näidata, et Lääne-Euroopas on kasvuhoonegaaside heitkogused muutnud sellised sündmused [üleujutused] tõenäolisemaks,“ märkis Hollandi kliimauurija Sjoukje Philip. Briti professor Hayley Fowler sõnas, et tänavu suvel toimunud üleujutused näitavad ilmekalt, kuidas riigid pole ekstreemseteks ilmastikuoludeks valmistunud. „Peame vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid võimalikult kiiresti ning parandama hädaolukordade hoiatus- ja juhtimissüsteeme. Samuti muutma infrastruktuure ilmastikukindlaks,“ tõdes Fowler, kelle arvates aitaksid need viisid vähendada äärmuslike üleujutustega kaasnevaid kahjusid, sealhulgas inimohvreid.