Välismaalt saadud vaktsineerimistõend teeb kodumaal elu raskeks. Pettunud kodanik: „Kas pean Eestis kolmanda süsti tegema?!“ 

MEELEHEIDE: Brüsselis vaktsineeritud Rait tunneb, et tal ei jää muud üle, kui teha Eestis kolmas kaitsesüst. Digitaalset tõendit tal enda immuunsuse kohta pole, paberit Eesti riik ei usalda.

Brüsselis vaktsineeritud eesti noormees on püstihädas: kuidas küll kodumaal immuunsust tõestada? Kuna see tundub pea võimatu, kaalub ta kolmanda kaitsesüsti tegemist. „Suhtlus terviseameti ja perearstiga on olnud põgus ning ühemõtteline: välismaal tehtud vaktsiinisüstide andmeid Eesti tervise infosüsteemi ei kanta,“ räägib Rait* (nimi toimetusele teada).