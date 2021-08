KATSE | Küünelakikleebised on suurepärane alternatiiv geellakile või tavalisele küünelakile! 

Viimased aastad käisin regulaarselt iga kuu geellaki hoolduses, kuni tuli teatav blokk ette. Kui ühelt poolt tundsin, et kulutan geellaki hooldusele liiga palju raha ja aega, siis teisalt oli mingitel perioodidel suurem vajadus liigseid kontakte vältida. Kui tööl käimist ei ole mul sajaprotsendiliselt võimalik ära jätta, siis tuli mõelda, kas mul on erinevaid iluteenuseid ikka vaja.

Aga ma ju siiski tahtsin ilusaid küüsi! Hakkasin esialgu ise neid kodus lakkima… kuid ei jäänud tulemusega rahule. Kord tuli lakk liiga kiiresti maha, siis jällegi polnud aega oodata selle kuivamist, vahepeal polnud õiget tooni, millega küüsi värvida. Korra mõtlesin ka geellaki hoolduses kasutatava UV-lambi soetamisele, kuid seegi idee jäi soiku. Mõistsin, et suure tõenäosusega ei tasu investeering ennast ära, sest viskan peagi käega.

Hiljuti avastasin ma aga hoopis huvitava lahenduse – küünelakikleebised, mida on nimetatud ka parimaks alternatiiviks küünelakile. Ma pean tunnistama, algul olin veidi kahtlev. Mu peas ringles terve hulk küsimusi – kas see jääb ikka ilus, on see tervislik, kas kleebiseid peale kanda ei ole keeruline?

Otsustasime sõbrannaga üheskoos esimese katsetuse teha. Mina soetasin Stikily kodulehe laiast valikust prantsuse maniküüri, sõbranna aga roosad küüned. Kui juba suuremaks katsetamiseks läks, siis otsustasime proovida ka varbaküünte paigaldust ning valisime rõõmsa punase tooni koos valgete täppidega.

Foto: Martin Ahven

Pakki avades oli esimene üllatus, et komplektis on 16 küünelakikleebist. Miks see nii on, saime peagi selgeks – nimelt annab suurem hulk kleepse valikuvõimaluse leida just enda küünele sobiv suurus.

Avasime Stikily kodulehe, kust meile vaatas vastu korralik juhend küünelakikleebiste paigaldamiseks. Kohe tekkis turvalisem ja julgem tunne, et saame kindlasti hakkama. Alustuseks puhastasime küüned küünelakieemaldajaga ning lükkasime küünenahad õrnalt tagasi, paigutades kleebised võimalikult küünejuure vahele. Kasulik oli ka nõuanne, et kui kahtled suuruse valimisel, siis tasub pigem võtta väiksem kleebis. Muuseas, sõbranna (kellel on lühemad küüned kui mul) lõikas kleebised pooleks, sest teist osa saab hiljem kasutada.