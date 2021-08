AFGAANIDE LOOTUSKIIR? Vallutamatusse Panjshiri orgu koondunud Afganistani opositsioon alistuda ei kavatse 

Vastupanuliikumise juhiks on kujunenud kunagise „Panjshiri Lõvi“ poeg Ahmad Massoud (fotol).

Taliban on hõivanud enamiku Afganistanist. Ühena vähestest piirkondadest pole islamirühmitus kinnitanud kanda Panjshiri orus – vastupanuvõitlejate ajaloolises kantsis, mida ei suutnud vallutada ka Nõukogude väed. Sinna kogunenud opositsioon loodab, et Talibaniga õnnestub pidada läbirääkimisi ja luua ka teisi osapooli kaasav valitsus. Riigis võimu haaranud islamirühmituse potentsiaalse rünnakule lubas Panjshiri opositsioon kõigutamatult vastu astuda, ehkki neile suurt edu siiski ei ennustata.