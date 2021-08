Politsei otsib Tartumaal hooldekodust lahkunud 76aastast Märti 

Häirekeskusele anti 23. augusti hilisõhtul teada, et Nõo vallas Luke külas on hooldekodust teadmata suunas lahkunud 76aastane Märt. Teadaolevalt nähti meest viimati sama päeva pealelõunal hooldekodu juures pingil istumas, kuid peale seda on mehe asukoht ja liikumissuund teadmata.