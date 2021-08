Inimeste teadlikkus on tõusnud: looduslikud puhastusvahendid teevad oma võidukäiku! 

Kas oled märganud, et paljudel supermarketites müüdavatel puhastustoodetel on hoiatavad sildid peal? Näiteks teavitatakse pealtnäha süütult, et toode on kergesti süttiv või toksiline. See peaks andma juba esimese indikatsiooni, et need vahendid ei ole päris ohutud. On karm tegelikkus, et enamikes supermarketites müügil olevates puhastusvahendites on mitmeid tervisele kahjulikke aineid, näiteks fosfaate, värvaineid, ammoniaaki.

Laias laastus võib öelda, et öko puhastusvahendid on kasulikud kahel peamisel põhjusel: enda tervis ning looduse tervis ja heaolu.

Looduslikud puhastusvahendid teevad kehale pai

Praegusel ajal on paljud inimesed kimpus allergiatega – võib lausa öelda, et allergikuid pole kunagi olnud nii rohkelt kui nüüd. Üks asi, mis allergiaid põhjustab, on tavapuhastusvahendid, mis omakorda sisaldavad hingamisteede või siinuste ärritust põhjustavaid allergeene. Kuigi koristades kasutatakse enamasti kummikindaid, siis tihti ei teadvustata, et puhastusvahendites sisalduvad ained jäävad õhku mitmeks päevaks. Seega, kui sina või sinu laps olete kimpus allergiate või muude veidrate tervisehädadega, on ülim aeg teha vannitoariiulis suurpuhastus, kahtlase päritoluga tooted välja vahetada ning tuua asemele orgaanilised puhastusvahendid.

Sarnane lugu on tegelikult ka pesupulbri ja muude hügieenitarvetega. Tavaline pesuvahend sisaldab ohtlikke kemikaale, mis kipuvad jääma sinu riietesse ka pärast pesemist ning imbuvad läbi naha. See juhtub eriti tugevalt siis, kui paned selga niisked rõivad või higistad. Samas, looduslik puhastusvahend on see, mis peseb pesu kenasti puhtaks, olles samaaegselt sinu naha vastu õrn. Allergiate ja muude tervisehädade vältimiseks tasub kasutusele võtta ka looduslikud ja keskkonnasõbralikud hügieenitarbed, mille valik ökopoodides iga aastaga järjest kasvab.

Nagu mainitud, siis olulist rolli mängib ka poes müüdavate tavaliste puhastusvahendite mõju keskkonnale. Poetooted on tehtud nafta baasil, ökoloogilised puhastusvahendid samas aga taimsel baasil. Sellest johtuvalt on vahe, kas aine laguneb algkomponentideks või läheb põhjavette. Kliimamuutusest räägitakse tänapäeval palju – kui võtad edaspidi oma vannitoa puhastamisel kasutusele looduslikud puhastusvahendid, aitad astuda ühe väikese sammu lähemale maailma parandamisele. Et vältida liigset prügi teket, siis on suurepäraseks abimeheks ka keskkonnasõbralikud puhastusharjad ja -lapid – suur osa neist on valmistatud bambusest või paberist. Pea meeles, iga väike samm aitab maailma päästa!

Öko puhastusvahendid on efektiivsed ja õrna lõhnaga