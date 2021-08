HEAD AEGA, KODUMAA! Välisülikoolidesse suunduvad noored said piraka rahasüsti. Mis neid võõrsile meelitab?

TUULT TIIBADESSE: Traditsiooniliselt said ka tänavu 20 noort enda arendamiseks välisülikoolis hea rahasüsti: noore õpetlase stipendiumi. Vasakul Tiare Birgit Järvsoo, paremal üleval Johan Tamm ja all Nicolas Lotman.

Augustikuus said 20 ägedat noort 4000eurose noore õpetlase stipendiumi, et minna välisülikooli õppima. Kas võõrsil voolavad siis tõesti tarkusejõed ja kerkivad haridusemäed? Õhtuleht uuris kolmelt stipendiaadilt, miks nad valisid õpingud just võõrsil ja kas nad soovivad pärast lõpetamist ka Eestisse tagasi tulla.