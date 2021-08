Juhtkiri | Korralagedus heidutab vaktsineerimast 

Olukord on sellevõrra komplitseeritum, et suurem osa soovijaist on end juba kaitsesüstida jõudnud: need, kes suisa ootasid, et võimaluse tekkides kohe kohale tormata, kui ka need, kes on lasknud sutsu ära teha turuväravasse sõitnud vaktsineerimisbussis. Järjest kahanevat ülejäänute hulka on aga üha raskem veenda vaktsineerima tulema. Nii peab pöialt hoidma, et riigi poolt just välja hõigatud eesmärk vaktsineerida oktoobri lõpuks 90 protsenti haridustöötajaist tõepoolest täidetaks.