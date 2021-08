USA kiirendab inimeste äravedu Kabuli lennuväljalt: afgaane paluti hoida end eemal 

Ometi loodavad rikaste riikide organisatsiooni G7 esindajad, et suudavad täna survestada Bidenit lahkumist pikendama, lootes, et Talibanil pole tegelikult mingit soovi uuesti lahingusse asuda. Deutsche Welle teatas eile, et ka Saksamaa välisministeerium kavandab pikendada oma üksuste viibimist üle 31. augusti. Britid ei ole veel lubanud sama teha.