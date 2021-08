Seisukoht | Keiser Kõlvart ja kukepoks Tallinnas 

Reformar Kristen Michal on terariistad koju unustanud. Selle asemel haarab ta pange soppa ja üritab sellega tabada Martin Helmet – näe, vaktsiinivastaste juht, sellisele ei tohi ju häält anda!

Retiarius Urmas Reinsalu üritab oma võrku visata kõigi teiste võitlejate üle, et luua Ühendatud Opositsioon. Sots Raimond Kaljulaid vingerdab välja ja naerab rivaali üle: kaks kuud enne valimisi rääkida koalitsioonist on ju naeruväärne!

Marek Reinaas (Eesti200) ja Zuzu Izmailova (Rohelised) on ka kuskil areenil. Nad veel agressiivseks läinud pole.

Keiser Kõlvart võtab peekrist magusat rüübet ja muigab palagani peale. Võimuihas heitlejad on nii ametis teineteise riivamisega, et troonilolija suunas ei loobita midagi. Igaks juhuks laseb ta keisririigi rahade eest oma parimail inseneridel marmortooli läikima lüüa, aga praegu see küll kõikuvat ei näi.