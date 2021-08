Veneetsia võttis turistide taltsutamiseks appi relvad 

„Nii kohalikud elanikud kui turistid on endast väljas. Vaporetto meeskondadele on käsitsi kallale mindud, nende pihta sülitatud ja sõimatud. Kaklusi on ka sõitjate seas, kui keegi püüab järjekorras ette trügida,“ räägib ametiühingu esindaja Danilo Scattolin CNNile. Kuulsa Gatto Nero restorani omanik Burano saarel rääkis, et nüüd kulub vaporetto'ga tulles Veneetsia kesklinnast nende juurde jõudmiseks kolmveerand tundi või rohkemgi. Sõit maksab 7,5 eurot üks ots ja kuna inimesed ei oska arvestada, kui vaevaline on praegu kohale jõuda ‒ tavaliselt tuleb vaporetto'sse pääsemiseks seista 500meetrises sabas ‒ siis jäävad nad ettetellitud lauast ilma. „Sõidukulu, siis 15 eurot edasi-tagasi kulutati ilmaasjata. Sedasi turiste kohelda on häbi kogu Veneetsiale. Enamikus peatustes on videovalve ‒ nad võiksid ju lisalaevu liinile saata, kui on näha, et ootajaid on ülemäära palju,“ arvas restoraniomanik.