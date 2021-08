DISTANTSÕPE ERANDIKS? Koolijuht: „Viimased kaks aastat oli õpetaja nagu ori. Ülesandeid oli topelt, palka juurde ei saanud.“ 

Et sügisel saaks kooliaasta alata nagu vanasti, aga mitte jälle arvuti vahendusel, siis ühe lähikontaktse pärast enam klasside ja koolide kaupa laste koju kupatamist ei tule. 15. augustil haridusministeeriumist läkitatud juhised sätestavad haridusasutustele algavaks õppeaastaks esmapilgul keerulise süsteemi. Kuid silmas tuleb pidada, et hariduse erandlik karantiinisüsteem kehtib vaid siis, kui haige või lähikontaktsega on kokku puututud koolis – kui haigestunud on pereliige, siis tuleb eneseisolatsiooni jääda kogu perekonnal.