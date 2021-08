LÄHEB KAUBAKS NAGU SOE SAI: mida lätlased Eesti poodidest osta himustavad?  

Kuigi piirikontrolli kahe rahuliku linna Valga ja Valka vahel pole, peatub seal Eesti kaupluste ees vaid mõni üksik Läti numbrimärgiga auto. „Kohv on Eestis odavam, aga muidu on hinnad Lätiga enam-vähem samad. Üht-teist ostsime, mõned kaubad on teistsugused kui Lätis, saab veidi vaheldust,“ ütleb riialanna Inesa, kes Valga Selveri juures koos mehega ostukotte autosse tõstab.