FOTOD | Vaktsiinivastased kogunesid taaskord Vabaduse väljakule 

Politsei teatas aga, et kumbki üritus pole registreeritud politsei- ja piirivalveametis. Samuti puudub üritustel konkreetne korraldaja, kes koordineeriks inimeste tegevust, tagaks osalejate ohutuse ning oleks politseile heaks partneriks turvalisuse küsimustes. Selle tõttu on ka politsei väljas suurema ressursiga, et kindlustada osalejate turvalisus, avalik kord ja ennetada õigusrikkumisi.