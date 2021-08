Prokuratuur ei hakka uurima terviseameti külmlao riket. Riigisekretär Taimar Peterkop: „Lollus pole karistatav.“

„Vaatamata sellele, et tellijale pole väljastatud infot IT-süsteemides teavituse muudatuse teinud konto või inimese kohta, ei viita aruandes miski sellele, et süsteemidesse oleks sekkutud ebaseaduslikult. Kriminaalmenetluse alustamiseks peab ilmnema põhjendatud kuriteokahtlus. Seadus ei luba alustada kriminaalmenetlust selleks, et otsida kuriteotunnuseid. Sel põhjusel prokuratuur kriminaalmenetlust ei alusta,“ täpsustas Aava prokuratuuri seisukohta.

Riigisekretär Taimar Peterkop rääkis esmaspäeval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis, et tema koos teiste asjaosalistega nägi kõne alla võiks tulla karistusseadustiku paragrahv, mis räägib usalduse kuritarvitamisest. Samas nentis Peterkop, et lollus pole karistatav. Karistusseadustiku järgi mõeldakse usalduse kuritarvitamise all järgmist: „Seadusest või tehingust tuleneva teise isiku vara käsutamise või teisele isikule kohustuse võtmise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise eest või teise isiku varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumise eest, kui sellega on tekitatud suur varaline kahju.“