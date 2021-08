PARTEI HÜVANGUKS: Rootsi peaminister teatas peatsest tagasiastumisest 

Löfven on juhtinud Rootsi sotsiaaldemokraate juba peaaegu kümme aastat. 2014. aastal valiti ta ka peaministriks. Valitsusjuhi ametit on ta täitnud sellest ajast saati. Tänavu 28. juunil astus ta umbusaldamise tõttu tagasi, ent jätkas ajutise peaministrina. Juulis nimetati ta aga taas täieõiguslikuks peaministriks ja tundus, et ta võtab selles ametis vastu ka järgmised valimised – seda mainis ta ka ise mitu korda. Seetõttu on teade tema tagasiastumisest üsna ootamatu.