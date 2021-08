Kabuli lennujaamas puhkenud tulevahetus nõudis ühe ohvri 

Kabuli Hamid Karzai rahvusvahelises lennujaamas on valitsenud kaos alates 15. augustist, mil Taliban vallutas Afganistani pealinna. Sellest ajast saati on USA ja liitlasriigid üritanud oma kodanikke ja ohtu sattunud afgaane evakueerida. Teadaolevalt algas esmaspäevane intsident sellega, et väljaspool lennujaama paiknenud snaiper tulistas Afganistani valvurite suunas. Viimased ja lääne julgeolekujõud avasid seepeale vastutule ja puhkes kaos. Tulevahetuses sai surma üks ja vigastada kolm inimest, vahendab Reuters.

President Biden teatas pühapäeval, et julgeolekuolukord muutub Afganistanis kiirelt ja on jätkuvalt ohtlik. „Lubage mul selgelt väljenduda – tuhandete inimeste evakueerimine Kabulist saab olema raske ja valus,“ märkis riigipea. Ta tõdes, et veel on pikk tee minna ja palju võib valesti minna. Biden märkis, et andis välisministeeriumile käsu võtta ühendust kõigi Afganistanis lõksu jäänud ameeriklastega. USA saatkond on andnud Kabulis viibivatele kodanikele korralduse lennujaama minekut vältida, kuni neile pole laekunud kindlaid juhiseid.