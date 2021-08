NETIPOEST TELLIJATE USKUMATUD LOOD: sinise dressipluusi ostja sai punase vesti, kingaostjale vaatas pakist vastu seelik! Kes maksab ja vastutab? 

Kerli (nimi muudetud) on varemgi AliExpressist riideid tellinud ja rahule jäänud. Ta oli kindel, et ka seekord läheb hästi, kuid võta näpust! Tellimusest oli möödas juba 35 päeva ja pakki ikka polnud. „Nägin oma kontolt AliExpressis, et tellimus on tühistatud. Ometigi oli minu pangakontolt raha maha läinud ja seda ei olnud ka tagasi kantud,“ kurdab neiu.