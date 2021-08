Kommunismiohvrite memoriaalis mälestatakse totalitaarsete režiimide ohvreid 

„Paar päeva tagasi tähistasime kalli Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Meil oli õnne – meie iseseisvuse taastamine tollal toimus ilma ohvriteta, kuigi ärevaid hetki oli. Kuid ei tasu unustada, et kõik need tuhanded nimed kommunismiohvrite memoriaali seintel on märk inimestest, kes samuti on ohvrid – meie iseseisvuse hävitaja, Nõukogude repressiivaparaadi ohvrid,“ sõnas justiitsminister Maris Lauri. „Inimestena peame seisma selle eest, et inimsusevastased kuriteod jääksid minevikku, kuid kui siiski leiab kurjus võimaluse end välja elada, järgneks sellele vääramatult karistus ning ohvrid saaksid väärikalt meeles peetud.“