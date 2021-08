VIDEO | Alar Karis: kõik erakonnad kajastavad rahva soovi, kedagi ei saa kõrvale jätta

Karis kohtus sotsiaaldemokraatidega kell 11. Kohtumine oli avalik ning huvilised said arutelu riigipeaks pürgiva Karisega jälgida otseülekandes.

Isamaa fraktsioon kohtub Karisega esmaspäeval kell 13.30.

Kui riigikogus ei peaks Karis piisavalt toetust saama, siis valijameeste kogus on Keskerakonnal ja Reformierakonnal piisavalt hääli, et seal president ära valida.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Indrek Saar küsis Karise käest, kas ebavõrdsus on meie ühiskonnas probleem ja mida tuleks teha selle vältimiseks. Ta uurib, mida arvab Karis Eestis kehtiva maksusüsteemi muutmisest nõnda, et jõukamad maksaks rohkem. Karise hinnangul on ebavõrdsus ühiskonnas probleem ja see võib tekitada äärmuslikke vaateid nende hulgas, kes tunnevad, et nad on teistest maha jäänud. „Ma arvan, et see oluline probleem, millega peab tegelema,“ tõdeb Karis ja ütleb, et maksusüsteemi ülevaatamine on üks võimalus, kuidas majanduslikku ebavõrdsust vähendada.

Riina Sikkut küsib, kas Karis saaks presidendina ametisse nimetada ministri, kes levitab vandenõuteooriaid või eitab vaktsiinide kasu. „Või kelle suhtes on kahtlus korruptsioonis,“ uurib Sikkut. Karise sõnul peab president olema moraalne majakas. „Ma räägiks laiemalt sellel teemal. Presidendi oluline roll on suhelda peaministri ja paljude osapooltega. Ma tean, et on presidente, kes on seda ka teinud. Olen olnud presidendi mõttekojas ja akadeemilises nõukojas. Ma olen näinud lähedalt seda. Kohtumised peaministriga on olulised. Kui on näha, et on oht, et üks erakond nimetab ministrikandidaadi, kes võib-olla ei vasta teadmistega või moraalsetes küsimustes, siis on võimalik presidendil vihjata. Kas peaminister astub vastava sammu või mitte. Lõpuks ikkagi peaminister ise suhtleb erinevate erakondadega ja temal on mõju. Nii enda erakonnas kui ka teiste erakondade hulgas,“ lausub Karis.