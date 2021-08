OTSE | Sotsid kohtuvad Alar Karisega 

Eile teatasid koalitsioonierakonnad, et toetavad presidendina Alar Karist. Reformi- ja Keskerakonnal on riigikogus kokku 59 kohta, aga parlamendis presidendi äravalimiseks on vaja 68 häält. Karis vajab riigikogus kas Isamaa fraktsiooni toetust (12 häält) või sotsiaaldemokraatide ja fraktsioonitu Raimond Kaljulaidi (kokku 11 häält) toetust. Kindlasti ei leia Karis EKRE toetust, sest neil on enda presidendikandidaat Henn Põlluaas.