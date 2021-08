VIDEO | Koolide laussulgemist püütakse uuel õppeaastal vältida, vaktsineerimata õpilastele erandeid ei tehta

Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht sõnas, et vahetu kontakt õppija ja õpetaja vahel on väga oluline. Kõik distantsõpet puudutav peaks olema väga läbi mõeldud. Uibolehe sõnul teevad koolid ja hariduskeskused koostööd ülikoolide ja teadlastega. Praegu on selge sõnum, et vaktsineerimine aitab koolid hoida avatuna, lisas ta.

Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri sõnas, et ka õpetajate jaoks on oluline kontaktõpe. Õpetajate vaktsineerituse tasemega on eesrinnas Tartu – üle 86 protsendi. Silma paistab ka Ida-Virumaa, kus õpetajate vaktsineeritus oli väga madal, kuid praegu on seal vaktsineeritud juba üle 60 protsendi.

Rektorite nõukogu esimees Mart Kalm ütles, et ülikoolid algavad kontaktõppes. Ka tema kinnitas, et avatuna hoidmine oleneb vaktsineeritusest. „Me teame, et vaktsineerimine ei anna meile täielikku kindlust, et viirusest pääseda, kuid paremat vahendit ei ole,“ sõnas ta ja lisas, et kasutusele võetakse ka muud viiruselevikut tõkestavad meetodid.

Üliõpilaskondade liit saatis kirja Rektorite nõukogule, et nad suunaksid üliõpilasi vaktsineerima. Kalm ütles, et üliõpilased peaksid suhtlema omavahel ja kutsuma kaasüliõpilasi vaktsineerima.

Vaktsineerimata üliõpilastele hübriidõpet ülikoolid korraldama ei hakka, rääkis Kalm. Vaktsineerimata üliõpilased peavad kandma loengutes maske. Ta soovitas maske kanda ka vaktsineeritud üliõpilastele ja isegi ülikoolide personalil.

Koolipsühholoogide ühingu esinaise Karmen Maikalu sõnul näitasid uuringud, et ka lapsevanematel oli väga keeruline saada distantsõppega hakkama. Ta julgustas sellistel juhtudel võtma ühendust koolipsühholoogidega, kes mure korral aitavad. Liina Kersna sõnul tundsid viimase distantsõppe ajal vaimse tervise pinget rohkem tüdrukud ja pigem vanemate klasside õpilased.

Maikalu sõnas, et keerulisi olukordi tuleb kindlasti ka selle õppeaasta jooksul ette. „Kooli ja kodu koostöö on väga oluline,“ lisas ta. Kui nendevaheline suhe on positiivne, õpivad ka lapsed paremini. „Kõik on ju ühe eesmärgi nimel väljas,“ sõnas ta.