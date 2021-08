Keskerakond plaanib viia presidendi otsevalimiste eelnõu riigikokku 

Avalduses tõdetakse, et Keskerakond on aastaid seisnud presidendi otsevalimiste eest ning seda soovi on käimasolev kohati arusaamatu ja pikaleveninud valimisprotsess ainult võimendanud.

„Inimesed saavad aru, et jutt „rahva presidendist“ pole täna veel piisavalt veenev. Muudatust on vaja, et erakonnad Riigikogus, fraktsioonid ja saadikud arvestaksid tulevikus just eelkõige rahva soovi. Presidendi otsevalimised sunnivad poliitikuid rohkem väljuma erakondlikust egoismist,“ seisab avalduses.