Henri laamendas Ühendriikide kirderannikul  

New Yorgi kuberner Andrew Cuomo kuulutas juba laupäeval, tükk aega enne seda, kui Henri eile õhtul Eesti aja järgi rannikule jõudis, välja eriolukorra ja kutsus appi ka rahvuskaardi sõdurid. Rannikut ähvardas tormilainete pealetung – seda alates Connecticutist ja Rhode Islandist ning siis mööda Massachusettsi vanast vaalapüügilinnast New Bedfordist, läbi Hamtonsi ja Fire Islandi luksuslike rannikusuvilate ning lõpetades Long Islandiga. Teisisõnu: kardeti, et torm ohustab Ühendriikide kirdeosas umbes 50 miljonit inimest. Rohkem kui 1000 lennu peatamisest anti juba ette teada. New Yorgi võimud sulgesid eilseks ja tänaseks kõik rannad. Linnapea Bill de Blasio oli seda meelt, et linlased ei peaks tänavail tolgendama, kui selleks pole lausa vältimatut vajadust. Räägiti, et mõnes linnajaos on sõiduteel juba 30 sentimeetri jagu vett. Armee inseneriväeosad sulgesid kolm barjääri, mis peavad sealkandis rannikut kaitsma.