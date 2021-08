Juhtkiri | Põrsas kotis presidendiks 

Mis puutub aga Karise enda isikusse, siis pole üldsusel tema seisukohtadest endiselt mingit aimu. Küll on teada, et praegu pole Karisel sugugi esimene kord olla valimistel viimase hetke hädakandidaat, sest sarnaselt sai ta ka Tartu Ülikooli rektoriks, jättes Maaülikoolis asjad pooleli nagu tal nüüdki tuleks ERM ennetähtaegselt maha jätta.

Kui Karis oma vaateid erakondadele tutvustaski, siis ei tsentristid ega oravad neid meile vahendanud pole ning ka Karis ise on targu pigem vait, nagu selgub Delfi usutluskatsest:„Sellele küsimusele on väga raske vastata. /…/ Eks mu maailmavaade selgub küsimuste käigus. /…/ Räägin fraktsioonidega, siis saate teada. /…/ Ma ei tea, millisena mind nähakse. /…/ Seda peate küsima neilt, kelle poolt mulle ettepanek tehti.“

Karise jutt kinnitab, et valimiste nõiaköök pole mõeldud üldsuse silmade jaoks, kuid ajendab uuesti esitama vana küsimust, kas presidenti valitakse ikka esmajoones riigi huve silmas pidades või rahuldamaks erakondade ambitsioone. Kui aga eeldada, et riigipea ei tohi olla säravam võimuliidu juhtidest, siis parim valik on ju võimalikult ambitsioonitu kandidaat? Ses valguses tuleb muidugi küsida, kui siiras on Keskerakonna pakutav presidendi otsevalimise eelnõu.