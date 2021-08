INTERVJUU | KOHTUVÕIT ON ALLES ALGUS! Vägistajaks ja pedofiiliks tembeldatud Iraj Zand: „Mulle on tänaval isegi näkku sülitatud!“

Eesti kohtust varajase juubelikingituse saanud Iraj Zand lubab veelgi suuremat tulevärki Ameerikas. Jutt käib kümnetesse miljonitesse dollaritesse ulatuvast hiigelnõudest, millega ärimees loodab raputada „Kuuuurija“ skandaalse episoodi eetrisse lasknud telekanali TV3 omanikfirmat. „See, mida TV3 on teinud, on vale,“ põrutab ta. „Need inimesed, kes neid otsuseid vastu võtsid, tuleb vallandada. Need inimesed ei ole jumalad ega tohi teisi lihtsalt raha pärast hävitada.“