Juhan Telgmaa | Õigeim lahendus on presidendi institutsiooni kaotamine 

Tundub, et millekski veidraks kiskunud presidendiotsing on jõudnud faasi, kus protsess tuleks ümber pöörata - mitte parlamendiparteid ei peaks üle kuulama võimalikke kandidaate, vaid kandidaadid peaks üle kuulama parlamendiparteisid. Koalitsioonis on üks erakond, mille intellektuaalne potentsiaal ja valitsemisvõimekus Ansipi-aegsega võrreldes on langenud, aga poliittehnoloogiline künism on muudkui edenenud. Teine aga on kriminaaluurimise all ja näitas eelmises koalitsioonis tublit reetmisvõimekust. Isamaal ja EKRE-l on küll parem renomee ja selgem silmavaade, aga neil on jõudu vähe.