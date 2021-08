SELGUS KÄES! Keskerakonna ja Reformierakonna juhatused toetavad presidendikandidaadina Alar Karist

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et nii Alar Karis kui ka Tarmo Soomere on mõlemad väärikad ja tugevate kogemuste ning teadmistega kandidaadid, kuid laiapindsem ühisosa tundub täna olevat Karisel, teavitab erakond pressiteates.

„Keskerakond on algusest peale rõhutanud, et meie eesmärk on valida tervele Eestile uus president Riigikogus. Täna oleme konsultatsioonide tulemusel jõudnud seisukohale, et Alar Karise pole mitte ainult hea kandidaat, vaid tal võiks olla presidendivalimistel ka laiem toetus saadikute seas,“ rääkis Ratas.

Ta sõnas, et riigikogus presidendi valimine on võimalik, kuid sõltub nüüd kõigist parlamendierakondadest. „See, et kaks suuremat erakonda Riigikogus on leidnud ühiskandidaadi on kindlasti esimene ja vajalik samm, mis näitab tahet koostööks ja annab meile reaalse võimaluse valida Eestile uus väärikas president. Ma siiralt loodan, et Alar Karis pälvib ka teiste Riigikogus esindatud erakondade toetuse ning suudame põhiseadusega parlamendile pandud ülesande edukalt täita,“ ütles Keskerakonna esimees.