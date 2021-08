Augustikuu lõpp tuleb üsna vihmane 

Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, päeval 14 kuni 17 kraadi.



Teisipäeval saavutab ülekaalu kõrgrõhuala idaserv. Öösel sajab veel kohati hoovihma, on udu, päeval on sajuvõimalus väike. Puhub mõõdukas loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 10, päeval 13 kuni 16 kraadi.



Kolmapäeva öösel on ilm sajuta, kuid päeval läheneb loode poolt kiiresti madalrõhkkond ja Loode-Eestisse jõuab vihm, mis kiiresti liigub kagu suunas. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval 13 kuni 16 kraadi.



Neljapäeval on meie kohal madalrõhkkond. Sajab vihma. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 13, päeval 14 kuni 17 kraadi.