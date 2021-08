President Kaljulaid lähisuhtevägivallast: kui ühiskondlik vastuvõtt on selline, nagu ta meil tihti on olnud, siis see kindlasti ohvrit ei toeta 

„Möödunud aastal oli oluline teetähis meie spordimaailmas avalikuks tulnud juhtumid laste väärkohtlemisest treenerite poolt. Ma loodan, et see arutelu läheb edasi, sest reaktsioonid on olnud seinast seina. On organisatsioone, kes on juhtunule väga adekvaatselt reageerinud, aga on endiselt ka suhtumist, et mis siis ikka juhtus või, et see juhtus ammu ja muidu on ju tegemist ühiskonnas toreda inimese, hea treeneriga. Seda enam tänan neid, kes on tulnud ja oma loo ära rääkinud,“ rääkis president Kaljulaid. „Öeldakse, et rääkimine on teraapiline. Ent kui ühiskondlik vastuvõtt on selline, nagu ta meil tihti on olnud, siis see kindlasti ohvrit ei toeta.“

„Kahtlemata on meie õigussüsteem ja õigusriik piisavalt tugev ja tahan julgustada kõiki inimesi kohtu poole pöörduma,“ rõhutas Vabariigi President. Ent tegusid pannakse toime ka olukorras, kus ohver on seisundis, kus ei suuda ise adekvaatselt toimuvat hinnata: „See ei ole õigustus. Nii tuleb üle käia seadusandlus, mis tegeleb vägivallaohvritega, et saada täpselt aru ja olla kindel, et süsteem ohvrit ei taasohvrista.“

Riigipea kiitis ka ajakirjandust, kes näitab järjekindlalt ka meie ühiskonna vähem ilusat palet. „Nende tehtud töö ja räägitud lood mõjuvad rohkem kui Euroopa riikide statistika, mille järgi on Eesti üks kõige vägivaldsem koht Euroopas. Ent peame siin paratamatult vaatama igaühe lapsepõlve, sest ükski inimene ei tule siia ilma geneetiliselt pahatahtliku ja vägivaldsena. See on üks viga, mida ühiskonnas kiputakse tegema,“ rõhutas president Kaljulaid.

Vabariigi President ja justiitsminister tunnustasid juba viiendat korda eeskujulikku ja innustavat valikut vägivallaennetajatest, kes levitavad vajalikku sõna, aitavad ohvreid, harivad kolleege ja spetsialiste ning toimetavad kohati väga konarlikul teel sallivama ühiskonna poole.

Vaike Kukk on olnud seotud peamiselt haridus-; sotsiaal-; noorsoo- ja lastekaitsevaldkondadega. Ta on olnud mitmete oluliste projektide algataja ja edendaja, olgu siis erivajadustega inimeste, alaealiste õigusrikkujate või lapsena seksuaalset väärkohtlemist kogenud täiskasvanute toetuseks. Näiteks algatas Vaike Kukk jalgrattasõiduprojekti, mille abil püüdis tõmmata tähelepanu lapsepõlves seksuaalset väärkohtlemist kogenud täiskasvanute ehk ellujääjate vajadustele.

Roman Krõlov on aastaid nõustanud vägivallaga seotud osapooli. Ta olnud MTÜ Eluliin kauaaegne nõustaja prostitutsiooni kaasatutele ja inimkaubanduse ohvritele. Möödunud sügisel alustas ta koos politsei, ohvriabi ja prokuratuuriga sotsiaalkindlustusametis pilootprojekti, kus nõustati lähisuhtevägivallas kahtlustatavaid võimalikult koheselt, motiveerimaks vägivaldsest käitumisest loobuma. Kuigi projekt on praeguseks ametlikult lõppenud, on sellised vestlused saanud politsei ja Roman Krõlovi argitöö osaks.

Pille Tsopp-Pagan juhib Eesti vanimat naiste varjupaika – Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskust. Peale selle on ta algatanud mitmeid rahvusvahelisi projekte, osutamaks kitsaskohtadele ja sihtgruppidele, kes või mis ennetustöös rohkem tähelepanu vajavad. Olgu siis eakatele või sõltuvusprobleemiga naistele või hoopis kübervägivallale. Pille Tsopp-Pagan valiti ülemöödunud aastal Women Against Violence Europe organisatsiooni presidendiks ja täna jätkab ta asepresidendina.