Strandberg: terviseameti külmlaos võisid halvaks minna ka koroonavaktsiinid. Ehk ongi vaktsineeritud Helir-Valdor Seeder praegu seetõttu haiglas? 

„Puht spekulatiivselt välja öeldult/…/ kasvõi Isamaa juht Helir-Valdor Seeder, kes on haiglasse sattunud väidetavalt vaktsineerituna – võib-olla on temagi vaktsiin seal laos alla normi läinud?“ päris Strandberg.

Strandberg tõi välja, et kuna varasemate temperatuurikõikumiste kohta külmladudes pole teada, on põhjust küsida, et milliseid vaktsiine on aastate jooksul eesti lastesse ja teistesse inimestesse süstitud ja kuidas me saame olla kindlad, et ka need pole liigsoojas külmlaos riknenud. „Kaos, mida on komplekselt riik järelvalvaja ja asjakorraldajana tekitanud – küsimusi on väga palju!“

Strandberg leiab, et terviseameti ladude probleemi peaks uurima kriminaalasja korras, kuna risk on suur ja on võimalik, et rahvale on süstitud halvaks läinud vaktsiine.

„Kiik ja Lanno, te vastutate!“ nõustus Fjuk. „Igasugune jutt selle kohta, et me ei tea, me pole kindel, see on täielik jama. Vastutus peab olema. Terviseamet oleks pidanud hoolduskohustust kohe kandma, kui Lanno juhiks sai. Praegu jutt sellest, et tema sellest midagi ei teadnud, on täielik jama.“

Muuhulgas ei mõistnud ajakirjanikud, miks on Tanel Kiik ja Üllar Lanno endiselt oma ametikohtadel ning puiklevad vastutuse võtmisest „Miks nad on üldse veel ametis? Miks peaminister hoiab ametis veel Kiike, kes võttis tööle Lanno – see on koalitsiooni kooshoidmise hind,“ usub Fjuk, lisades, et see ei ole normaalne, et kolm miljonit eurot lasti riknenud ravimite näol tuulde, kuid keegi ei vastuta.

Pärast jaanipäeva tuli ilmsiks, et terviseameti külmladudes oli rike, mille tagajärjel hävines üle kolme miljoni euro väärtuses ravimeid ja vaktsiine. Selgus, et ladudel oli mitmeid projekteerimis- ja ehitusvigasid, pluss oli mujalgi suuri probleeme: nii näiteks huugas keset kuumalaines Eestimaad külmlaos põrandaküte ning temperatuuri tõusu kohta ei antud mingit häiret.