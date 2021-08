Strandberg „Keskpäevatunnis“: külmlaos võisid halvaks minna ka koroonavaktsiinid. Terviseamet koguneb saates kerkinud kahtlust arutama!

„Puht spekulatiivselt välja öeldult/…/ kasvõi Isamaa juht Helir-Valdor Seeder, kes on haiglasse sattunud väidetavalt vaktsineerituna – võib-olla on temagi vaktsiin seal laos alla normi läinud?“ päris Strandberg.

Strandberg tõi välja, et kuna varasemate temperatuurikõikumiste kohta külmladudes pole teada, on põhjust küsida, et milliseid vaktsiine on aastate jooksul eesti lastesse ja teistesse inimestesse süstitud ja kuidas me saame olla kindlad, et ka need pole liigsoojas külmlaos riknenud. „Kaos, mida on komplekselt riik järelvalvaja ja asjakorraldajana tekitanud – küsimusi on väga palju!“

Strandberg leiab, et terviseameti ladude probleemi peaks uurima kriminaalasja korras, kuna risk on suur, ja on võimalik, et rahvale on süstitud halvaks läinud vaktsiine.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles, et pühapäeva hommikul koguneb hulk ameti töötajaid teemat arutama. „Täna ei ole võimalik olnud kõiki osapooli ühe laua taha saada,“ lisas ta.

Kaas rääkis, et terviseametil on olemas aastatetagused temperatuurilogid ja sertifitseerimisettevõtte mõõtmistulemused, mille põhjal saab teha järeldusi võimalikust temperatuurikõikumisest.

„Need andmed, mis meil olemas on, näitavad pigem, et temperatuur on püsinud [lubatud] kahe ja kaheksa plusskraadi vahel. Hetkel pole kahtlust [vaktsiinide riknemisest] üleval. Siis oleks ravimiamet juba häirekella löönud. Kui selline asi oleks reaalselt juhtunud, oleks see ammu avalik informatsioon olnud,“ selgitas Kaas.