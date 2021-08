Haridusministeeriumis pauguvad uksed ja töötajaid lastakse lahti 

Hundipassiga töötajad räägivad, et kompetentsi on neil küllaga, kuid probleem on minister Liina Kersnas ja tema isiklikus suhtumises neisse. Kriitika kõlab nii: minister käib ja paugutab uksi, inimliku suhtumise asemel turtsub ja vabaneb neist, kes talle ei meeldi. Kersna aga pareerib: tema suhtumine töötajatesse on „töine” ning koondada on vaja, et ministeeriumis oleks juhtimine selgem, mistõttu on ametikohti vahetanud, vallandatud või lahkunud juba kantsler Mart Laidmets, personalijuht Kristi Mikiver, alus- ja põhihariduse osakonna peaekspert Imbi Henno.