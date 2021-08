USKUMATU LUGU! 72aastane vaktsineeritud proua ei saanud Öölaulupeole, sest tal on Suurbritannia koroonapass: ma sain närvivapustuse, minuga käituti nii mõnitavalt! 

Taasisesisvumispäeva krooniks oli Lauluväljakul toimunud Öölaulupidu „Vaba Eesti“. Oma rahvaga laulma ja tähistama soovis minna ka 72aastane Tiiu (nimi muudetud, kuid toimetusele teada - K.P.), kes töötab Ühendkuningriigis ning ka seal koroonavaktsiini sai. Sotsiaalministeerium kinnitas, et tema koroonatõend kehtib ka Eestis, ometi ei lastud teda sellega laulupeole. „Ma sain seal närvivapustuse! Ma olen nii šokis, et ma ei tea... Nad olid kolmekesi nagu hagijad seal mul kallal. Öeldi, et see paberilipik ei tule kõne allagi, see ei maksa, see ei kehti, me ei saa tõestada, et te olete vaktsineeritud!“ kirjeldab ta pidupäeva õhtul Lauluväljaku väravas toimunut.