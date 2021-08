EI JÄÄNUDKI KINNI: kuulus kaubalaev Ever Given sõitis taas läbi Suessi kanali, kus see eelmine kord paksu pahandust tekitas

Foto: Reuters/ Scanpix

Mäletad veel kuulsat kaubalaeva nimega Ever Given, mis märtsis maailmakaubanduses paraja prohmaka korraldas, kui see pikaks ajaks Suessi kanalisse kinni jäi? Kaubalaev sõitis nüüd taas läbi kanali ja oh imet, seekord ei jäänudki ta sinna ristipõiki kinni!