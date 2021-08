GALERII | Kaitseliit kordas 30 aasta tagust rongkäiku 

„Tänase jalutuskäiguga anname au neile kaitseliitlastele ja teistele vapratele inimestele, kes 1991. aasta augustis seisid Tallinnas Tele- ja Raadiomaja ning muude objektide kaitsel, olles valmis vabadust kaitsma oma vere hinnaga. Toona, 1991. aasta 21. augusti õhtul, kui Vene väed olid Tallinnast lahkunud, marssis Kaitseliit võidu tähistamiseks raadiomaja juurest Vabaduse platsile. Võib öelda, et see oli esimene paraad peale taasiseseisvumist. Nüüd kordame me sama marsruuti, et austada kolmekümne aasta taguseid sündmusi, “ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.