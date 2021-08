Top | Sagris taat presidendiks 

Toome Afganistani Eestisse

Riigiraha toel keskaegsele Afganistanile 21.sajandi läänemaailma arusaamade tutvustamine on mõnele siinsele miljoneid kasutavale mittetulundusühingule olnud küll intellektuaalselt huvitav väljakutse, kuid elukauge lähenemise viljad on käes, kui nood abisaajad kopsivad nüüd sisselaskmist oodates Eesti uksele. Kui Eesti abi vastuvõtmine on osutunud eluohtlikuks, siis kuidas hinnata sellist abistamist?

Vaktsineeritule mask ette

Valitsuse värskete otsuste põhjal on pügada saanud need, kes end vaktsineerida lastes uskusid naiivselt, et kaitsesüstid tagavad neile senise harjumuspärase maskivaba elu juurde naasmise. Tegelikkus on teine – ole sa vaktsineeritud või mitte, maski pead sa hakkama kandma lisaks ühistranspordile ka mitmel pool mujalgi.

Valimisvaba sügis

Hoolimata asjaolust, et sel sügisel on suisa kahed valimised, annab sedavõrd kampaaniavaba ja apoliitilist suve meenutada. Presidendivalimiste debatte pole olnud mingisuguseid ning mõjuks sovetiaega naasmisena, kui ainuke kandidaat enne paikahääletamist osaleks üksinda nö teledebatil. Kui riigipea valimised lähevad valimiskogusse, sõidab see ettevõtmine sisse kohalike valimiste kampaaniale ega lase rahulikult kommunaalpoliitikute võrdlusse süveneda.

