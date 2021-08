Juhtkiri | Suu laulab, süda muretseb 

Mis kasu on kogutud jõukusest, kui juba teist korda järjest ollakse presidendivalimistega ummikus ning pole head vastust mitte ainult sellele, miks senine riigipea ei sobi teiseks tähtajaks ametisse, vaid mida üldse presidendiinstitutsioonilt oodata. Kui rahva arvamus riigipea valimiste juures pole mitte üksnes oluline, vaid erakonnad ei avalikusta isegi oma valikukriteeriumeid, siis mitu sammu on sellise suhtumise juurest diagnoosini, et hoopis rahvas ise on haige ja vajab ravi ning kes oleks seejuures doktoriks?

Aga kas see on jõukuse tunnus või hoopis märk minnalaskmismeeleoludest, kui terviseameti lao kollapsi puhul kehitavad ametnikud ja poliitikud üheskoos arusaamatuses õlgu ega taha vastutusest rääkidagi? Maksumaksja raha eest võib ju uue lao ehitada, aga kuidas on usaldusega oma riigi suhtes? Sellist riiki, kus mõisa köis lohiseb, me vist siiski ei tahtnud? Kus on ikkagi idee, mis viiks Eestit edasi, nagu küsis äsja president Toomas Hendrik Ilves, nentides, et oleme muutunud mugavaks, kartlikuks ja alalhoidlikuks. Tõepoolest – palju õnne, Eesti!