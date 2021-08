Mart Riikoja | Klunker ehk poisid – pidu! 

20. augustiga, Eesi vabariigi taasiseseisvumispäevaga seoses või sellest tõukunult helisevad mul kõrvus ühe laulu sõnad 1964. aastal kauges Kanadas välja antud heliplaadilt. Selle plaadi andis välja keemik Olaf Kopvillem ja sellel plaadil on lood, mis salvestatud koos näitleja ja laulja Leida Järviga. Selle plaadi nimi on „Viise Ja Vinte“ ning lugu, mis mulle taas ja taas meenub on „Klunker“.