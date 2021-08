JÄLLE TÜHJAD PIHUD! Porno keelustanud OnlyFans muutub peagi igavaks

OnlyFans, mille peakontor asub Londonis, võimaldab sisuloojatel postitada seksuaalse sisuga videoid ja fotosid, mille nägemiseks peavad tellijad maksma kuutasu. Sisuloojad saavad postitada erinevat materjali – toiduvalmistamisest spordivideoteni –, ent selgelt populaarseimaks sisuks on pornograafia. Pandeemia ajal kasvas ettevõte meeletult ja portaalil on umbes 130 miljonit kasutajat. Materjali majutamise eest võtab OnlyFans endale 20% kõigist sisuloojatele tehtavatest maksetest.

Ettevõte selgitas, et platvormi pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks on neil vaja arendada portaali sisuga seotud suuniseid. Nende sõnul oli muudatuse taga eelkõige panganduspartnerite surve. Alates oktoobrist on kasutajatel küll osaliselt võimalik paljastavat materjali postitada, ent väga piiratul kujul. Kõik ühemõtteliselt seksuaalse tegevusega seotud videod ja fotod kustutatakse. „Me jagame täpsemat infot lähipäevadel, ent me toetame ja juhendame aktiivselt kõiki oma sisuloojaid uute suunistega seotud muudatuste asjus,“ märkis ettevõtte pressiesindaja.