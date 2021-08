Inimõiguslased: Talibani võitlejad piinasid ja tapsid alles hiljuti vähemusrahva liikmeid 

Kabuli ülevõtmisele järgnenud pressikonverentsil lubas Taliban, et ei hakka kätte maksma neile inimestele, kes tegid USA juhitud koalitsioonivägedega koostööd. Samuti lubati islami šariaadiõiguste alusel naistele rohkem õiguseid kui islamirühmituse esimesel valitsusajal. Siiski on teada, et võitlejad on käinud kohalike inimeste kodudes ja otsinud neid, kes töötasid NATO vägede või eelmise Afganistani valitsuse heaks.

„Nende tapmiste külmavereline jõhkrus tuletab meelde Talibani varasemat tegutsemist ja on hirmutavaks näiteks sellest, mida Talibani valitsus võib kaasa tuua. Need sihilikud tapmised on märgiks, et etnilised ja religioossed vähemused on Afganistanis Talibani võimu ajal suures ohus,“ sõnas Amnesty peasekretär Agnès Callamard. Ta lisas, et paljudes Talibani vallutatud piirkondades on sideühendus katkenud, mistõttu pole info tapmiste kohta siiani laiemalt levinud.