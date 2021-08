JÄRGMINE TOOL JALGE ALT! Mailis Reps ei suutnud erakonnakaaslastele tõestada oma süütust 

„Eks tema võimalus tekib siis, kui ta ära tõestab, et kõik see, mis on jõudnud massimeediasse, on vale ja teda on ennatlikult süüdistatud. Kui ta selle ära tõendab, siis on tal võimalus nii Raplamaa piirkonda juhtida kui ka tegutseda poliitikas. Kui ta ei suuda neid väiteid ja tõendeid ümber lükata, on keeruline näha teda kandideerimas kohalikel valimistel,“ rääkis Jaanus Karilaid juulis Kuku raadio saates „Vahetund Postimehega“.