Eesti 30 | Pika Hermanni torni heiskasid riigilipu ühe pere kolm põlvkonda 

Viimased 30 aastat on 20. august olnud Tõnu Saarmanile alati eriline päev, kuna 1991. aastal olid ajad keerulised, ärevad ning polnud teadmist, kuidas need kulgevad. „Täna lippu heisates oli tunne väga kindel,“ rääkis Saarman Vikerraadio lipuheiskamise otseülekandes. Saarmani sõnul on Eesti imelugu: tegu on riigiga, kus paljud asjad nagu parlamentarism, liitumine Euroopa Liidu ja NATOga õnnestus kohe.

20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme meenutas, kui eriline oli hommik, mil Pika Hermanni tornis hakkas taas lehvima sinimustvalge lipp. „Inimestele, kes olid pidanud üle elama okupatsioonid, küüditamise, vangilaagrid, oli see tunne sõnulkirjeldamatu," lausus Veetõusme. Ta lisas, et lipuga saime tagasi oma väärikuse. „Et me ei peaks enam kunagi peitma salapeidikutes Eesti oma sinimustvalget lippu, siis hoidkem üheskoos oma riiki ja lippu väärikalt tema aus ja hiilguses," ütles Veetõusme.

Riigikogu esimees Jüri Ratas tunnustas pidulikul riigilipu heiskamise tseremoonial Kuberneri aias neid, kes kolmekümne aasta eest sirgeselgselt Eesti nimel tegutsesid.

Peaminister Kaja Kallas ütles oma kõnes, et maailmas toimuv meenutab, et miski ei ole iseenesestmõistetav ja meil on palju, mille oleme ise üles ehitanud ja mille eest tänulik olla ning mida hoida ja edasi arendada. „Võrdsed õigused ja võimalused naistele ja meestele. Igaühe õigus olla soovi korral kriitiline ja häälekas. Sõnavabadus, tegutsemisvabadus, liikumisvabadus,“ lausus Kallas.

Õnnistussõnad lausus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Tema sõnul sümboliseerib lipp kõike, mis mahub mõistete kodu, perekond, isamaa ja vabadus alla. Ta rääkis, et igal hommikul Pika Hermanni torni heisatav sinimustvalge kõneleb juba 30 aastat – Eestimaa elab ja hingab.