USA Kapitooliumile tehti pommiähvardus 

Kahtlane sõiduk parkis juba neljapäeva hommikul Kongressi raamatukogu ees. Politseinikud said vihje, et sõidukis on lõhkeainet. Kongressi raamatukogu ja Senati büroohoone evakueeriti. Kahtlusalune on praeguseks vahi alla võetud.