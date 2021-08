LEITUD: politsei otsis Harjumaal kadunud Lyd

Mõni aeg tagasi sai häirekeskus kõne möödakäijalt, kelle poole pöördus Tallinnas Endla tänaval segaduses naine, kes ei osanud öelda, kus asub tema kodu. Mõistes, et naine vajab abi, andis ta sellest kohe hädaabinumbril teada. Politseipatrull selgitas, et tegu on Rae vallas kadunuks jäänud Lyga ja toimetas ta tagasi koju lähedaste juurde.