KUS ON MÕISTUS? Autojuht jäi 200 meetri jooksul kaks korda kiiruseületamisega vahele 

„Austus kaasliiklejate, ühiste reeglite ja liiklusohutuse vastu on midagi, mis sõltub igast inimesest endast. Praktika on aga näidanud, et hoolimatus teiste suhtes viib sagedaste kohtumisteni politseiga või halvemal juhul raskemate tagajärgedeni. Hooligem üksteisest,“ kirjutab politsei.