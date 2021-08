Tartu IT-ettevõte Astro Baltics ja Eesti Gaas alustasid koostööd rohelisema tuleviku nimel! 

Rohegaas on puhtaim autokütus



Eesti Gaasi tuumtooteks on maagaas, mida pakutakse erinevates vormides, sh sõidukitele surumaagaasina (CNG, compressed natural gas). CNG kõrval on aga üha rohkem kanda kinnitamas kodumaine alternatiivne transpordikütus rohegaas (CBM, compressed biomethane), mis on biojäätmetest toodetav taastuvkütus.



Cloudics on uue põlvkonna makselahendus



Cloudics on uus ja moodne mobiilne makselahendus, mis katab enam kui 50 tanklat üle terve Eesti. Cloudicsi äpiga saab tasuda kütuse eest oma mobiiltelefonis ilma autost väljumata. Kliendil ei ole vaja pöörduda tankla kassasse, vaid saab kokku hoida oma väärtuslikku aega.