Reformierakonna fraktsioon toetab Karist presidendikandidaadina, Keskerakond otsustab pühapäevaks, keda nad toetavad

„Hetketunnetus fraktsiooni poolt on see, et Karis jättis hea mulje ja Reformierakond oleks valmis teda presidendikandidaadina toetama. Lõpliku otsuse presidendikandidaadi osas teeb põhikirja järgi ikkagi erakonna juhatus,“ ütles Võrklaev.

Enne kui Reformierakonna juhatus Karise toetamist arutab, soovitakse Võrklaeva sõnul teada, mida arvavad tema kandidatuurist ülejäänud parlamendierakonnad, eriti koalitsioonipartneri Keskerakonna fraktsioon, kellega Karis kohtus neljapäeva pärastlõunal.

Karise ja Keskerakonna kohtumise tulemuseks on see, et Keskerakonna fraktsioon koguneb uuesti laupäeval kell 17 ja seejärel tehakse ettepanek Keskerakonna volikogule, kas toetatakse Karist või Tarmo Soomeret, ütles ERR-ile fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

Keskerakonna volikogu koguneb pühapäeval kell 12 ja siis saab teatavaks, kes on ametlikult Keskerakonna presidendikandidaat, lisas Karilaid.

Karilaiu sõnul jättis Karis fraktsiooni liikmetele väga hea mulje, kuid erinevalt Reformierakonnast siiski veel otsust välja ei öelda.