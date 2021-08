„Õeke, ära muretse.“ Afganistani naisreporter intervjueeris talibanlast 

Telereporter Beheshta Arghand (pildil) võttis lausa ette riskantse ülesande ning intervjueeris otse-eetris Talibani esindajat. See oli arvatavasti esimene kord, mil naissoost afgaan mõnd rühmituse kõrgema taseme liiget intervjueeris - vähemalt Afganistani pinnal küll. TOLO asutaja Saad Mohseni kirjeldas The Guardianile, et telekanal pani talibanlased fakti ette: teid intervjueerib naine, võtke või jätke. Taliban otsustas oma esindaja kohale saata. Arghand möönis, et tundis hirmu, kuid hoidis oma emotsioone vaos. Intervjueeritav sõnas talle pärast usutluse lõppu: „Mu õeke, ära muretse, kõik saab korda.“