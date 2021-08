Joe Biden: Kabulis puhkenud segadus oli vältimatu 

Küsimusele, kas ta saab tunnistada vigu seoses kaootilise Afganistanist lahkumisega, vastas president Biden eitavalt. „Mõte, et kuidagi oleks olnud võimalik lahkuda kaoseta – ma ei tea, kuidas oleks see võinud juhtuda,“ sõnas USA riigipea. Temalt küsiti ka juulis esitatud väite kohta, kus Biden kuulutas, et Talibani võimuhaaramine Afganistanis on „väga ebatõenäoline“. President tunnistas, et ta ütles tõesti nii, ent USA luureandmete hinnangul oli selline stsenaarium tõenäolisem alles aasta lõpus. Biden süüdistas Talibani kiires edus Afganistani valitsust ja kohalikku sõjaväge.

Umbes 4500 USA sõdurit kontrollivad ajutiselt Afganistani pealinnas asuvat Karzai rahvusvahelist lennujaama, ent kõikjal selle ümber on võimu haaranud Talibani võitlejad. Viimased ei luba sinna siseneda ilma reisidokumentideta, ent teadaolevalt on tekkinud lennujaama pääsemisega probleeme ka loa esitanud inimestel. Väidetavalt tulistas Talibani võitleja üht Afganistani tõlki jalga, kui too üritas Austraaliasse suunduvale evakuatsioonilennule jõuda. Raskustest lennujaama sisenemisel on teatanud ka mitmed USA kodanikud. Talibani esindaja teatel on alates pühapäevast saanud lennujaamas ja selle lähistel surma 12 inimest.